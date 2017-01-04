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Koalisyon güçler, 'Yanlışlıkla 188 sivili öldürdük'

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) öncülüğünde IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan Özkararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü (CJTF-OIR), koalisyon saldırılarının başlangıcından bu yana Irak ve Suriye'de 188 sivilin 'yanlışlıkla' öldürüldüğünü açıkladı.

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OIR'dan yapılan açıklamada kasım ayında Irak ve Suriye'deki sivil kayıplara dair alınan 16 raporun 5 tanesinin güvenilir kanıtlara dayandığı belirtilirken 6 Kasım'da Irak'ın Şehit-Yunus Es Sab, 26 ve 29 Kasım'da Musul, 21 Kasım'da Suriye'nin Selahiye ve 26 Kasım'da da Rakka'daki hava saldırılarında 15 sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Koalisyon saldırılarının başlamasından itibaren bugüne kadar elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda en az 188 sivilin 'Özkararlılık Operasyonu' saldırıları kapsamında kaybedildiği sonucuna varılmaktadır. CJTF-OIR güçleri, Irak ve Suriye'de IŞİD'in bertaraf edilmesi çalışmaları sırasında kasıtsız olarak kaybedilen sivil canlardan ötürü büyük üzüntü duymakta ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerinde bulunmaktadır.-denildi.

ABD'nin başını çektiği ve 60 ülkenin katıldığı uluslararası koalisyon hava saldırıları, IŞİD'e karşı 2014 yılından bu yana devam ediyor. Bu saldırılar BMGK veya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından onaylanmadı.

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