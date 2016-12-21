Kolombiya'da nakliye uçağı düştü
Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde Boeing 727 tipi bir nakliye uçağının Carreno Havaalanı'ndan yaklaşık 8 kilometre sonra düştü. Uçakta bulununa 6 mürettabattan sadece biri kurtulabildi.
Bir Yerel Sivil Havacılık yetkilisi yaptığı açıklamada kazanın yerel saatle 05: 23'de kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleştiği bildirildi.
Yetkili, uçakta altı mürettebat bulunduğunu, bunların beşinin öldüğünü söyledi.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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