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Kolombiya'da nakliye uçağı düştü

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde Boeing 727 tipi bir nakliye uçağının Carreno Havaalanı'ndan yaklaşık 8 kilometre sonra düştü. Uçakta bulununa 6 mürettabattan sadece biri kurtulabildi.

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Bir Yerel Sivil Havacılık yetkilisi yaptığı açıklamada kazanın yerel saatle 05: 23'de kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleştiği bildirildi.

Yetkili, uçakta altı mürettebat bulunduğunu, bunların beşinin öldüğünü söyledi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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