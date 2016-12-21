Kolombiya'da nakliye uçağı düştü

Bir Yerel Sivil Havacılık yetkilisi yaptığı açıklamada kazanın yerel saatle 05: 23'de kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleştiği bildirildi.



Yetkili, uçakta altı mürettebat bulunduğunu, bunların beşinin öldüğünü söyledi.



Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.