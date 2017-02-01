Kongo Cumhuriyeti'nde 2 helikopter düştü
Rusya Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ordusunun, helikopterlerinin düşmesi sonucu 2 Rus pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ancak Rusya'nın DKC Büyükelçiliği, olayda Rus pilotların öldüğü haberini yalanladı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, düşen helikopterlerde Rus vatandaşlarının bulunmadığı kaydedildi.
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