Konya Havalimanı Aralık ayında büyük artış gösterdi

Konuyla ilgili DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Aralık ayında Konya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinin 73 bin 655, dış hatlar 6 bin 902, toplamda ise 80 bin 557 olduğu belirtildi.



Açıklamanın devamında ise, “2016 yılı Aralık ayında Konya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 595 oldu. Dış hatlar 49 olmak üzere toplam uçak trafiği 644’e ulaştı. 2016 yılı Aralık ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 696 ton olarak gerçekleşti. 1 yıllık gerçekleşmelerde ise, 2016 yılı Aralık sonu gerçekleşmelerine göre; Konya Havalimanı’ndan bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 1 milyon 89 bin 360 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 8 bin 859’a, yük trafiği ise 9 bin 960 tona ulaştı” denildi.