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Konya'da buz çözücü sıvı bitti, uçak 3 saat rotar yaptı

Konya Havaalanı'nda uçakların donmasını önleyen sıvının bitmesi üzerine Türk Hava Yolları’na ait TK 2033 uçuş uzun süre rötar yaptı.

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Konya Havaalanı'nda uçakların donmasını önleyen sıvının bitmesi üzerine Türk Hava Yolları’na ait TK 2033 uçuş nolu uçağın kalkışına izin verilmedi.

09.25'te havalanması planlanan ve zamanında yolcuları uçağa alınan uçağın, buzlanmaya karşı “de-icing” adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanması gerekiyordu ve aynı saatte Pegasus’un da uçuşu söz konusuydu.

İlk olarak Pegasus uçağı yıkanırken, THY’nin uçağına sıra gelince sıvı tükendi. Bu nedenle uçak içerisinde mahsur kalan yolcuların bekleyişi sürüyor.

Duruma isyan eden yolcular, haber merkezimize ulaşarak 2 saattir uçak içerisinde beklediklerini ifade ederek sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade ettiler.

Edinilen son bilgilere göre THY uçağın saat 12.30 civarında Konya’dan havalandı.

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