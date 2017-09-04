Kore yarımadasına uçak gemisi duyurusu

Ajans Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze fırlatma hazırlığında olduğunu saptadığını da ekledi.



Kuzey Kore’nin Pazar günü ‘başarılı’ bir hidrojen bombası testi yaptığını ve bu bombanın kıtalararası balistik füzelere monte edilebilecek kadar küçük olduğunu duyurması üzerine, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin son nükleer bomba denemesine bir misilleme olarak Kore yarımadasına bir nükleer uçak gemisi konuşlandırılabileceği söylendi.



Bakanlık bunun yanı sıra, tesislerine, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri vurmak için dört adet, ABD menşeli bir anti balistik füze savunma sistemi olan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) fırlatma kulesi inşa edileceğini duyurdu.



Bakanlık ayrıca Güney Kore’nin F- 15 savaş jetleriyle tek taraflı bir tatbikat yapacağını da bildirdi.



Rusya Başkanı Putin ve Çin Başbakanı Şi Cinping katıldıkları BRICS zirvesi öncesinde, kaosu engellemek için diplomatik bir çözüm bulmanın önemine dikkat çektiler.



İngiltere Başbakanı Theresa May, Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği testin uluslararası topluma kabul edilemez bir tehdit olduğunu söyleyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, yaptıkları ortak açıklamada, yapılan testi lanetleyerek Kuzey Kore’ye yönelik daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade ettiler.



Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga ise, Kuzey Kore’ye uygulanacak yeni yaptırımlara petrol ticaretine kısıtlama getirilmesinin eklenmesini önerdi.