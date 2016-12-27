Korean Air, uçak içi yönergesini değiştiriyor

Korean Air'dan yapılan açıklamada, diğer yolcuların güvenliğini sağlamak adına saldırgan davranışlar sergileyenlere şok tabancası kullanılmasının da tartışıldığı belirtilerek, "Uçaktaki şiddet eylemleri ve kargaşayla daha hızlı ve etkili bir biçimde başa çıkmak için şok tabancalarının kullanılmasına ilişkin şartlarımızı ve prosedürümüzü geliştirmeye karar verdik. Korean Air, uçaktakilerin güvenliğini tehdit eden uçak içi şiddete, daha sıkı ve etkin biçimde karşılık verecek." ifadesine yer verildi.



Havayolu şirketinin mevcut kurallarına göre, bayıltıcı silahların, yalnızca yolcuların ve mürettebatın hayatı tehlikede olduğu durumlarda kullanılmasına izin veriliyor.



Mürettebata farklı alanlarda eğitim verileceğini kaydeden havayolu şirketi, uçakta daha fazla erkek kabin memuru bulundurulacağını belirtti.



Güney Kore'de uçak içi şiddet konusu geçen hafta Amerikalı şarkıcı Richard Marx sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.



Marx, Korean Air ile Hanoi'den Seul'e uçarken saldırgan bir yolcunun etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğunu yazmıştı.



Uçaktaki mürettebatın "eğitimsiz" olduğunu ileri süren Marx, uçuş ekibinin yeterli teçhizatının da bulunmadığını savunmuştu.



Eşi Daisy Fuentes da ekibin "şok tabancası ya da güvenlik halatı kullanmayı bile bilmediğini" iddia etmişti.