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“Kristal Kabin Ödülleri” sahplerine verildi

Havacılık endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan “Kristal Kabin Ödülleri” sahiplerini buldu.

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Havacılık endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan ve her yıl 4-6 Nisan tarihleri arasında Hamburg’da düzenlenen Kabiniçi Ekipmanlar Fuarı’nda bu yıl 11.si verilen “Kristal Kabin Ödülleri” sahiplerini buldu.

Yolcuların uçakta seyahatini kolaylaştıran, kabinde teknolojik yeniliklerin ödüllendirildiği Kristal Kabin Ödülleri için bu yıl 21 ülkeden 85 proje yarıştı.

Kabin konsepti, kabin sistemleri, elektronik sistemler, çevreci ve sağlıklı kabin, üniversite, materyal ve parça, ve yolcu konforu kategorilerinde verilen ödüller için dünyanın önde gelen tasarım, imalatçı ve üniversiteler en iyi olabilmek için rekabet içindeydi. Hotel Atlantis Kempinski’de düzenlenen törenle ödüller sahiplerine dağıtıldı.

Ödül alan markalar şöyle;

En iyi kabin tasarım konsepti: Delta Airlines (Delta One Suite)

En iyi elektronik sistem: Global Eagle Entertainment

Kabin sistemleri: Diehl Aerospace

Materyal ve kompenent: Vanema

Yolcu konfor donanımı: Airbus

En iyi tasarım yapan üniversite: Hamburg

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