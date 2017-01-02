Kuwait Airlines yeni renklerinde
Arap Körfezi olarak da bilinen Basra Körfezi’nin dünya genelinde hızla yıldızı parlayan havayollarının en eskisi renk değiştirdi.
Yıllardır oldukça sönük renkleriyle hizmet verdiği bilinen Kuwait Havayolları yeni renklerine büründü.
Şirketin yeni renkleri hakkında internette yapılan yorumlar beğenildiği yönünde ağırlık kazandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.