Kuzey Kore füze denemesini sonunda yaptı
Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin bir süredir beklenen füze denemesini Sinpo kenti yakınlarında yaptığını açıkladı.
ABD'li askeri yetkililer ise, balistik füzenin fırlatıldıktan çok kısa bir süre sonra infilak ettiğini bildirdi.
ABD Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada balistik füzenin 'neredeyse anında patladığı' belirtildi.
Açıklamada, füzenin hangi tip olduğunun anlaşılması için incelemelerin sürdüğü kaydedilirken, "Müttefiklerimiz Güney Kore ve Japonya'yla güvenliğin sağlanması için yakın çalışma halindeyiz" denildi.
Kuzey Kore füze denemesinden saatler önce, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen 'Güneş Günü' kutlamaları çerçevesinde, uzun menzilli füzelerinin de yer aldığı bir askeri geçit düzenlemişti.
Kuzey Kore daha önce dün yeni bir füze denemesi yapacağını açıklamıştı. Bölgede artan gerginlik çerçevesinde ABD de bir uçak gemisinin de yer aldığı filoyu Kore açıklarına göndermişti.
Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi.
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