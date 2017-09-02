Las Vegas'da boks maçı trafiği

Tüm dünyanın beklediği Floyd Mayweather ile Conor Mc Gregor arasındaki boks maçı için, dünyanın dört bir yanında ünlüler ve iş adamları Las Vegas'a akın etti.



26 Ağustos Cumartesi günün oynan bu dev maç nedeniyle McCarran Havalimanı'nda yoğun bir özel jet trafiği yaşandı.



Yaşanan bu aşırı yoğunluk nedeniyle bazı uçuşlar yakın meydanlara yönlendirilerek gerçekleştirildi.



Maç günü McCarran Havalimanı'ndaki bu özel jet yoğunluğuda bu şekilde görüntülendi.