Leonardo da Vinci Havalimaný'nýn yeni terminali hizmete girdi

Dünyanýn en çok ziyaret edilen tarihi baþkentlerinden Roma'nýn dünyaya açýlan kapýsý olan havalimanýnda Schengen Bölgesi dýþýndan gelecek yolcularýn kullandýðý 3 numaralý terminal alanýna 90 bin metrekarelik yeni hizmet alaný yapýldý.



Yapýmý 390 milyon avroya mal olan "E" adý verilen yeni hizmet binasýnýn, yýlda 6 milyonun üzerinde yolcu kapasiteli olduðu belirtildi.



Restoran ve alýþveriþ alanlarýnýn geniþletildiði yeni binada, uçaklarýn yanaþabileceði 22 yeni kapýnýn olduðu ifade edildi.



Bu kapýlarýn ilerleyen zamanlarda kademeli olarak hizmete gireceði, bu sayede 90'nýn üzerinde Schengen alaný dýþýndaki destinasyonlara uçuþ imkaný sunacaðý bildirildi.



Yeni tesisin açýlýþýný yapan Baþbakan Paolo Gentiloni, bugünün kendileri için gurur günü olduðunu söyledi.



Gentiloni, gelecek yýllarda yapacaklarý 2 milyar avroluk yatýrýmla havalimanýnýn kapasitesini daha da artýracaklarýný kaydetti.



Yeni hizmet alanýndan, Ýstanbul'dan Roma'ya haftada 28 sefer düzenleyen Türk Hava Yollarý'nýn yolcularýnýn da yararlanabileceði belirtildi.