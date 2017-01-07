LG havaalanı temizlik robotunu tanıttı

Özellikle havalimanı rehber robotu ve havalimanı temizlik robotu dikkat çekiyor.



Airport Guide Robot (Havalimanı Rehber Robotu): Yolcuların En İyi Arkadaşı



LG'nin akıllı hizmet ekosistemini genişletme çabası sadece evlerle sınırlı değil. Yakın bir zaman içinde Kore Incheon Uluslararası Havaalanı'nda görülecek olan Havalimanı Rehber Robotu, yolculara akıllı bir bilgi asistanlığı sağlayıp, İngilizce, Çince, Japonca ve Korece olmak üzere dört dilde soruları yanıtlıyor.



Biletinizi basit bir şekilde tarattığınızda, uçağa biniş saati, kapısı ve hatta gideceğiniz yerin hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.



Bu robot, yürüme sürenizi de hesaba katarak, tahmini varış sürenizi hesaplayabiliyor ve havaalanı içinde gitmek istediğiniz yere kadar size eşlik edebiliyor.



Airport Cleaning Robot (Havalimanı Temizlik Robotu): Endüstriyel Boyutta Temizlik



Robotik elektrikli süpürgelerin ilk ve yenilikçi örneklerinden olan bu seri, endüstriyel büyüklükte bir süpürge olmadan tamamlanmış sayılamazdı.



LG Havalimanı Temizlik Robotu, çok sayıda fırça ve motorun yanı sıra, geniş kapasiteli bir toz kutusu ile donatılmış olan süper boyutlu bir robotik elektrik süpürgesi.



Fayanslardan halı zeminlerine kadar her noktayı temizleme kapasitesine sahip olan bu robot, en kalabalık havaalanlarında bile güvenli ve etkili performans sağlamak için yeni tasarım akıllı sensörler ve çoklu kamera ile donatıldı.



Havalimanı Temizlik Robotu, ışık algılama ve uzaklık tayini (LIDAR) özelliğine sahip çoklu sensörleriyle engelleri algılayabiliyor.



Ayrıca eşzamanlı yer belirleme-haritalama teknolojisi (SLAM) sayesinde de her zaman konumunun farkında olabiliyor.