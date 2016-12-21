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Lionel Messi ve Luis Suarez, topla drone avladılar

Barcelona'nın iki yıldızı Lionel Messi ve Luis Suarez, Japonya'da yayımlanan TV programı için ilginç bir yarışmanın kahramanı oldular.

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Enteresan TV programlarıyla bilinen Uzak Doğu televizyonlarının son konukları Suarez ve Messi oldular. Japonya'da yayımlanan bir program için topun başına geçen iki dünya yıldızı, kalede dolaşan bir drone'u vurmak için 60 saniye boyunca yarıştı.

İki yıldızı da oldukça zorlayan yarışmanın galibi, kale arkasında bir görevlinin yönettiği drone'u 53. saniyede vurmayı başaran Luis Suarez oldu.

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