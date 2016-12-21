Lionel Messi ve Luis Suarez, topla drone avladılar

Enteresan TV programlarıyla bilinen Uzak Doğu televizyonlarının son konukları Suarez ve Messi oldular. Japonya'da yayımlanan bir program için topun başına geçen iki dünya yıldızı, kalede dolaşan bir drone'u vurmak için 60 saniye boyunca yarıştı.



İki yıldızı da oldukça zorlayan yarışmanın galibi, kale arkasında bir görevlinin yönettiği drone'u 53. saniyede vurmayı başaran Luis Suarez oldu.