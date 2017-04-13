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Lufthansa İzmir'den Münih'e uçuyor

Lufthansa Alman Havayolları, 27 Mart 2017 tarihi itibariyle tekrar İzmir kalkışlı Münih seferlerine başladı.

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Lufthansa Alman Havayolları’nın yeni Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, havayolunun yeni başlayan İzmir-Münih seferlerini değerlendirmek üzere İzmir’de bir basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye’de 60. yılını kutlayan Lufthansa Alman Havayolları, haftanın her günü İzmir ve Münih arasında karşılıklı direkt seferler gerçekleştiriyor.

İzmir’den Münih’e gerçekleştirilen ilk uçuş, yolculara pasta ve içecek ikramları eşliğinde Adnan Menderes Havalimanı’nda kutlandı.

İzmir uçuşları ile ilgili olarak Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, “Türkiye’de seyahat ve havacılık sektörünün birçok fırsat sunduğuna inanıyor ve Lufthansa’nın ülkede yararlı bir rol oynamaya devam etmesinden gurur duyuyoruz. İzmir uçuşları ile hem iş hem de turizm amaçlı seyahatler için yolcularımıza benzersiz seyahat programlarının yanı sıra birçok farklı destinasyona da bağlantı imkanı sunuyoruz” dedi.

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