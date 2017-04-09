Lufthansa kargo Buenos Aires'te 54 saat rötar yaptı
Buenos Aires-Frankfurt uçuşu için pist başına gelen Lufthansa uçağı kalkış yapamadı.
Boeing 747-800 tipi yolcu uçağında 3 Nisan’da yaşanan olayda piotlar kalkış için hızlanırken uçağın motorlarından biri arızalandı.
1 numaralı sol motorda aniden güç kaybı yaşanınca pilotlar kalkıştan vaz geçerek tekrar terminale yanaştı.
Bakıma alınan uçağın Frankfurt için kalışının 54 saat sonra gerçekleştiği öğrenildi.
Bazı yolcular Lufthansa’nın başka uçak göndermediği için mağdur olduklarını twitledi.
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