Lufthansa, Rusya'da tekrar yükseliyor

2016 yılında Lufthansa Group Rus piyasasındaki olumsuz eğilimin sıkıntısını atmayı başardı. Lufthansa, Rusya ve BDT Bölge Müdürü Aksel Hilgers, artışın kısıtlı olduğunu, fakat Rusya’nın tüm güzergahlarında yolcu ve sefer sayısının arttığını belirtti.



Krizden önce Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings ve Eurowings’i kapsayan Lufthansa Group, Rus havayolu sektörünün en büyük yabancı oyuncusuydu. 2015 yılında şirket bölgelere uçuşları kaldırdı ve Vnukovo’dan çekilerek sadece Domodedovo uçuşlarına devam etti.



Ocak ayında Reuters haber ajansı Lufthansa’nın 2016 yılında yolcu sayısında sadece %1,8’lik artış yaşandığını ve 109,7 milyona yükseldiğini bildirdi.



Aynı zamanda diğer havayolu şirketleri de durumun düzeldiğine dikkat çektiler. Flydubai şirketi 2016 yılında Rusya’da yolcu sayısının %3 oranında arttığını belirtti. En hızlı artış Belarus’un Belavia şirketine ait.



Rusya Havacılık Kurumu’nun verilerine göre, 2016 yılında uluslararası uçak seferlerinde yolcu sayısı %19,6’lık düşüşle 32,1 milyona düştü, fakat Kasım ayında %12 ve Aralık ayında %30 oranında arttı.