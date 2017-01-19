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Lufthansa'nın NEO'su Paris'te pistten çıktı

Frankfurt-Paris Charles de Gaulle seferini yapan Lufthansa uçağı inişte pistten çıktı.

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Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, inişinin ardından duramayarak toprak alana çıktı belirtilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Uçakta bulunan 150 yolcu ve mürettebat A320’ye yanaştırılan merdivenle indi.

Olayla ilgili olarak Fransız havacılık otoritesi soruşturma başlatılırken, Airbus A320 tipi uçak için kurtarma çalışmaları başladı.

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