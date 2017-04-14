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Mahkemeyi kaybedebilir

Geçtiğimiz günlerde United Airlines tarafından zorla uçak dışına çıkarılan dört yolcudan biri olan David Dao şirketi mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

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Eyaleti Mahkemesi 69 yaşındaki eski doktorun davayı kazanabilmesi için uçakta kaydedilen güvenlik görüntüleriyle kokpit konuşmalarını kanıt olarak getirmesini talep etti.

Ancak bu dosyalara ulaşması şimdilik imkansız olan yolcunun bu şartlarda mahkemeyi kaybetmesi gündemde.

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