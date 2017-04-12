Malezya Havayoları'ndan çok sert iniş

Kuala Lumpur-Melbourne uçuşunu yapan Malezya Havayolları’na ait uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’e inişte yaklaşık 300 feet yükseklikte dengesini koruyamayan uçak çok sert bir iniş yaptı.

Uçağın pilotları son yaklaşmada yaşanan denge kaybına müdahale etsede sert inişe engel olamadığı öğrenildi.

Avustralya Havacılık Otoritesi durumu “ağır sert iniş olarak” değerlendirip kaza olarak rapor ederek soruşturma başlattığını açıkladı.

Uçaktaki yolcuların yara almadan sonuçlandığı ağır inişte bazı yolcular sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda “o korkunç iniş öncesinde kaptan yolculara telefon uyarısı yaptı. Hemen ardından da hostesler telaşla açık telefon var mı diye kontrol etti, durum sinir bozucuydu” yorumlarında bulundu.

Melbourne’de bakıma alınan uçağın fabrika limitlerinin dışında gerçekleşen inişin nedeni halen araştırılıyor.