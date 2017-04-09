Malezya Havayolları’nın uçağı pistten çıktı

Zeybekci: 17 Nisan'da ekonomik patlama olacak

Bakan Zeybekci, "16 Nisan'a gelmeden önce, önümüzdeki hafta Türkiye'de artık 17 Nisan Pazartesi'nin ekonomik ikliminin egemen olacağını düşünüyorum. Bunların artık satın alınmaya başlandığını görüyoruz. 16 Nisan'dan itibaren ertelenen tüm özel sektör yatırımlarıyla ilgili yoğun bir patlama olduğunu, ertelenen tüm tüketim taleplerinin bir hareketlilik yarattığını göreceğiz" dedi.