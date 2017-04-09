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Malezya Havayolları’nın uçağı pistten çıktı

Kuala Lumpur Sibu’la uçuşunu yapan Malezya Havayolları’na ait Boeng 737-800 tipi uçak kayarak pistten çıktı.

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Uçağın ön iniş takımı pist sonundaki balçık haline gelen toprağa saplandı.

Uçakta bulunan 61 yolcu ve 6 mürettebat uçağı ‘slide’ olarak adlandırılan şişme kaydırak sistemini kullanarak terk etti.

Tahliye sonrasında yolcuların durumunun iyi olduğu açıklandı.

İniş sırasında Sibu’da yoğun yağış olduğu ve uçakta ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

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