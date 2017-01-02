'Mannequin Challenge' çılgınlığına astronotlarda uydu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronot ve kozmonotlar, yerçekimsiz ortamda bunu deneyerek ortaya biraz 'korkutucu' görüntüler çıkardı.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Avrupa Uzay Ajansı'nın Fransız astronotu Thomas Pesquet tarafından Facebook ve Twitter'da paylaşılan videoda, ekip üyeleri manken gibi hareketsiz kalarak 'Mannequin Challenge' yaparlarken görülüyor.



Pesquet, videosunu "Genellikle Pazar günleri boş günümüzdür ve o günlerde meydan okuyucu faaliyetlere girişiriz. Bu seferkinde mikro yerçekimi şartlarında biraz eğlenmeyi denedik. Tüm UUİ mürettabatını topladık ve #MannequinChallenge'a yeni bir boyut kazandırdık. Sizce de biraz korkutucu olmuş değil mi?" notuyla birlikte paylaştı.



İlk bir saat içinde 40 bin beğeni ve 6 bin paylaşım alan videoda Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy, Sergei Ryzhikov, Andrei Borisenko ve NASA'dan Peggy Whitson ile Shane Kimbrough yer alıyor.