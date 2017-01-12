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Mardin'den Aralık'ta 51 bin yolcu geçti

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Mardin Havalimanı’nda iç hat yolcu 51.161 oldu.

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2016 Yılı Aralık ayında Mardin Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 384’e ulaştı.

2016 Yılı Aralık ayında Mardin Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 427 ton olarak gerçekleşti.

2016 Yılı Aralık Sonu gerçekleşmelerine göre;

Mardin Havalimanı’ndan; bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 649.003 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 17 artışla 5.146’ya, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 19 artışla 6.265 tona ulaştı.

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