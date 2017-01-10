Meksika'da dronlu reklam kampanyası

Trafiğin ortasında sıkışıp kalan arabaların tepesine uçan drone'lar indi, taşıdıkları reklam panolarında 'neden toplu taşıma kullanmıyorsunuz?' gibi sorular soruldu.

Bir drone filosu taşıdıkları pankartlar ile çeşitli sorular sordu. "Tek başına mı sürüyüorsunuz?", "Dünyayı kirlettiğinizin farkında mısınız?" gibi vurucu kelimeler seçildi. "İşte bu yüzden bir yanardağ göremeyeceksiniz" diyerek küresel ısınma ve küresel kirlilik konularına da dikkat çekildi.

Reklamı yapan toplu taşıma firması, kendi firmalarını öne çıkarmanın yanı sıra, toplu taşıma kullanımının karbon salınım oranlarını azaltacağı, trafik sorununu ortadan kaldıracağı gerekçesiyle bu konulara dikkat çekmek istediklerini açıkladı.

Reklam verme stili ise tartışılan konular arasında. Trafikte billboard reklamcılığının piyasası oldukça yüksek halde.

İlerleyen zamanlarda billboard'lar yerini drone'lara bırakacak mı merak konusu oldu.

"Tek bir noktaya bakmaktansa, reklam bizi takip edecek" algısı, reklamcılığın geleceğini geniş kitlelerce sorgulattı.

Amerikan askeriyesinin savaş makineleri olarak kullandığı Drone robotlar, son yıllarda 'hobi' robotları olarak minimalize edilmiş ve piyasaya sürülmüştü. Fotoğrafçılık, modelcilik, taşımacılık, meteoroloji gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başladı. Drone robotların geleceği nasıl etkileyeceği merak konusu.