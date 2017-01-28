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Melih Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının mürettebatında görevli yükleme uzmanı Melih Aslan son yolculuğuna uğurlandı.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen ACT Havayollarına ait Boeing 747 -400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birinin Yükleme Uzmanı Muğlalı iki çocuk babası olan Melih Aslan'ın (40) cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Aslan için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşları içinde camiye getirildi. Cenaze törenine Melih Aslan'ın yakınları, Kayınpederi Süleyman Tefek ve mesai arkadaşları katıldı.

Aslan'ın talihsiz eşi Fatma Aslan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yükleme Uzmanının eşi Fatma Aslan'ı yakınları teselli ederken ağabeyi Fatih Aslan ve çalışma arkadaşlarının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

Aslan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Muğla'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

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