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Meteoroloji hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yurt genelinde düşeceğini açıkladı.

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Çarşamba günü Trakya'dan yurda girmesi beklenen kar yağışının perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. Salı günü tüm yurt batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.

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