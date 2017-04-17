Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Meteorolojiden şiddetli yağmur uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için “uzun süreli” son dakika uyarısı geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açıklamada ''İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor'' denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP önünde 'Kemal istifa' sesleri

CHP önünde 'Kemal istifa' sesleri

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA