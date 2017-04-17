Meteorolojiden şiddetli yağmur uyarısı

Oylamadan ‘EVET’ çıkınca dükkandaki her şeyi ücretsiz dağıttı

Rize’de halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararı çıkmasının ardından tavuk döner ve ayran dağıtan Ali Hacıfazlıoğlu’nun dükkanında asılı olan pankartlar da dikkat çekiciydi.