Meteorolojiden şiddetli yağmur uyarısı
Meteorolojiden İstanbul için “uzun süreli” son dakika uyarısı geldi.
Açıklamada ''İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor'' denildi.
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