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MH-17 kazası Rusya-Hollanda arasında kriz çıkardı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Hollanda makamlarının Malezya Hava Yolları'na ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesiyle ilgili olarak 'Moskova tarafından sunulan radar verilerinin uluslararası gereklilikleri ihlal ettiğine' dair iddialarını yalanladı.

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Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Oleg Storçevoy, data verilerinin formatıyla ilgili uluslararası gereklilik bulunmadığını kaydedip, "Rusya, MH17 vakasıyla ile ilgili radar verilerini Hollanda'ya 3 ay önce gönderdi. Bu süre zarfında Hollanda, verilerin deşifre edilmesi için Rusya'dan uzman yardımı talep etmedi" dedi.

Rusya'nın radar verilerini deşifre edemeyen Hollandalı uzmanların, Moskova'ya 3 ay boyunca bildirimde bulunmayıp konuyu basına taşımasına şaşırdığını belirten Storçevoy, "Bu tamamen teknik bir sorun ve ortak çalışma ile hemen çözülebilirdi. Ancak bugüne dek Hollanda'dan Rus uzmanların sürece dahil edilmesi ve yardım sunulması konusunda bir talep gelmedi. Hollanda, MH17 soruşturmasını bilinçli olarak sürüncemede bırakıyor" ifadelerini kullandı.

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