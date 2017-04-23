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Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopterinden gece tatbikatı

Güney Askeri Birimi Basın Dairesi Başkanı Vadim Astafyev, Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopteri mürettebatının, Ermenistan’daki Erebuni hava üssünden gece uçuş tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Rusya’nın Güney Askeri Birimi’nden pilotlar, Ermenistan’daki bir hava üssünde gece saatlerinde Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopterlerle tatbikat yaptı.

Güney Askeri Birimi Basın Dairesi Başkanı Vadim Astafyev, “Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopteri mürettebatı Ermenistan’daki Erebuni hava üssünden gece uçuş tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında helikopterlerle üssü destek ve koruma faaliyetleri yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Astafyev, Ermeni ordusundan pilotlarla gerçekleştirilen tatbikatlarda 100 personel ve 50 askeri teçhizatın yer aldığını ifade etti.

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