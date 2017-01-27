MiG-35 ilk test uçuşunu tamamladı
Rusya’nın geliştirdiği 4. nesil savaş uçağı MiG-35’in ilk test uçuşu, Moskova bölgesindeki Lukhovitsi askeri havaalanında gerçekleştirildi.
2018-2020 yılları arasında Rus ordusuna teslim edilmesi hedeflenen MiG-35 uçağının gösteri uçuşunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de izledi.
MiG-35'ler, 17 bin metre uçuş tavanına sahip ve yüksek irtifada saatte 2.400 km hıza ulaşabiliyor.
NATO'daki kod adı Fulcrum-F olan çok işlevli avcı uçağı, düşman hava sahasına girmeden her türlü hedefi hassas silahlarla vurmak için tasarlandı.
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