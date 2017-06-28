Mısır charter uçuşlarına başlıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, "Mısır Turizm Bakanı Yahya Raşid, Güney Sina ve Şarm El Şeyh yatırımcılarıyla görüşmede, bu kış sezonundan itibaren Şarm El Şeyh'e charter uçuşlar için maddi yardımı (maksimum uçuş başına 3 bin dolar) yeniden başlatma planlarını teyit etti. Mısır Turizm Bakanlığı'nın görüşüne göre bu miktar, yabancı şirketlerin ilgili uçuş programlarını hazırlarken yapacağı harcamaları yaklaşık yüzde 60 oranında karşılayacak" dendi.



Bu tedbirin Şarm El Şeyh'e hava trafiğini önemli ölçüde artıracağını belirten Raşid, önümüzdeki 6 ay boyunca kilit öneme sahip turizm pazarlarında yapılacak reklam kampanyasının yabancı tur operatörlerinin ilgisini desteklemesi umudunu da dile getirdi. Reklam için yapılan harcamalar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Diğer yandan turizmin gelişiminden sorumlu devlet komisyonu başkanı Hişam el-Demeyri, yardımın sadece Şarm El Şeyh'e yapılmasının nedeni olarak bu tatil beldesinin 2015 sonlarından bu yana Rus ve İngiliz turistlerin yokluğu yüzünden büyük kayıplar yaşamasını gösterdi.

