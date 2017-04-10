Model uçak ön elemesi tamamlandı

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaat ve işletmesini üstlenen İGA, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İTÜ işbirliği ile bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması’nın ön elemelerini tamamladı.



İstanbul genelinde 30 farklı okuldan 172 öğrencinin başvurduğu programda, 46 öğrenci ön elemeleri geçerek eğitimlere katılmaya hak kazandı.



Öğrenciler İTÜ akademisyenlerinden üç hafta teorik, beş hafta ise model uçak tasarım ve uygulama eğitimleri alarak finalde düzenlenecek yarışmada kendi tasarladıkları model uçaklarla göklere dokunacak.



Türkiye’yi sivil havacılıkta zirveye taşıyacak, dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük havalimanını inşa eden İGA, bu proje ile gençlerin havacılık alanına daha çok yönelmesi ve bu alanda kaliteli iş gücü yaratılmasını hedefliyor. Henüz lisedeyken öğrencilerin kariyer seçimlerine destek olmaktan ve onlara üniversitede akademik eğitim deneyimini yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl yüzü aşkın öğrencinin başvurduğu programımızda eğitimleri tamamlayan 31 öğrenci ekipler halinde model uçaklarını tasarladı. Öğrencilerin mutluluğunu ve akademisyenlerle birlikte çalışmaktan duydukları heyecanı paylaşırken, final yarışmamızda göklere ulaşan model uçaklarıyla geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu görüp tekrar gururlandık. Bu yıl da programa ilgi artarak devam ediyor. Havacılık sektörüne katma değer sağlamak ve İstanbul Yeni Havalimanı ile sivil havacılıkta bir merkez olacak konumlanacak olan ülkemizde gençlerin bu alana ilgisinin artmasını sağlamak misyonumuzun bir parçası. 25 Mart’ta eğitimlere başlayan öğrencilerimizin finalde yarıştıracakları tasarımlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”



İGA yetkilileri 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Özkol ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin de katılımıyla öğrencilerle motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.



Etkinlikte öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, İGA ile böyle özel bir projede yer aldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Final yarışması 14 Mayıs’ta



Seçilen 46 öğrenci, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak ve model uçaklarını tasarlayacak.



İnsansız hava araçları konusunda uzman İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecek teorik eğitimler, devamında grup çalışmaları ile desteklenecek.



Teorik eğitimlerin sonunda bir değerlendirme sınavına giren katılımcılar arasında 20 öğrenci, gruplar halinde, bir model uçağı adım adım tasarlayacakları ve beş haftasonu sürecek bir pratik eğitimden geçecekler.



14 Mayıs’ta yapılacak yarışma finalinde ise öğrenciler yaptıkları model uçakları jürilerinin beğenisine sunacak ve birincilik ödülü için yarışacak.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, teknoloji marketlerinde geçerli olacak 6 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak; ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.



Ayrıca ödüle hak kazanan tüm öğrenciler İstanbul Yeni Havalimanı proje sahasını gezme ve bu projede staj yapma şansı elde edecekler.