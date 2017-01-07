Moskova Haavalimanları'nda uçuş iptalleri

Rus haber ajansı Ria Novosti “Yandeks”in uçuş tablosuna dayanarak yaptığı haberde, “Havalimanlarının uçuş tablolarına göre, 10.30 saati itibariyle Vnukovo havalimanında bir sefer iptal edildi. Ayrıca, Domodedovo havalimanında 14 sefer rötar yaptı, 11 sefer iptal edildi, Şeremetyevo havalimanında ise 5 sefer rötar yaparken 15’i iptal edildi” denildi.



Haberde “Jukovski” havalimanındaki uçak seferlerinin değişikliklerine ilişkin bilgi yer almıyor.