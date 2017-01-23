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Moskova ve çevresinde kar uçuşları engelliyor

Moskova’da bulunan havalimanlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 sefer iptal edildi ve 45 sefer rötar yaptı.

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“Yandeks.Raspisaniye” portalının bilgilerine göre, Domodedovo Havalimanı'nda 6 sefer iptal edilirken 31 sefer rötar yaptı. Aynı zamanda Şeremetyevo Havalimanı'nda da 27 sefer iptal edildi, 14 sefer rötar yaptı.

Moskova’da dün gece hava sıcaklığı -4 derece oldu. Acil Durumlar Bakanlığı da şiddetli rüzgarın beklendiği uyarısında bulundu.

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