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Moskova'da yılbaşında yolcu rekoru kırırldı

26 Aralık 2016 ile 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Moskova’da bulunan havalimanları geçen seneye göre %17’lik artışla yaklaşık 2,9 milyon yolcuya hizmet verdi.

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Rusya Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, “Başkentte bulunan Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo havalimanları geçen seneye göre %17’lik artışla 2,9 milyon yolcuya hizmet verdiler. Yeni yıl tatili sürecinde Vnukovo havalimanının hizmetlerinden 514,4 bin, Domodedovo havalimanının hizmetlerinden 1,04 milyon ve Şeremetyevo havalimanının hizmetlerinden 1,3 milyon kişi faydalandı” denildi.

Tatil boyunca Moskova’nın havalimanlarından 23,8 bin sefer düzenlendi, bunlardan 15,5 binini uluslararası ve 8,3 binini iç hatların seferleri oluşturdu.

En fazla yolcu sayısı 30 Aralık’ta gözlemlendi ve bu gün içerisinde 964 gidiş seferi düzenlendi.

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