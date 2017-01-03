NASA, '21 Ağustos'ta tüm dünya kararacak'
Pek sık yaşanmayan tam güneş tutulması bu yıl gerçekleşecek. NASA dünyanın kararacağı gün için tarih verdi.
NASA’nın açıklamasına göre 2017’de tam güneş tutulması 21 Ağustos tarihinde yaşanacak.
1979 yılından buyana ilk kez yaşanacak olan tam güneş tutulmasında, dünyanın pekçok noktası tamamen karanlıkta kalacak.
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