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NASA, '21 Ağustos'ta tüm dünya kararacak'

Pek sık yaşanmayan tam güneş tutulması bu yıl gerçekleşecek. NASA dünyanın kararacağı gün için tarih verdi.

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NASA’nın açıklamasına göre 2017’de tam güneş tutulması 21 Ağustos tarihinde yaşanacak.

1979 yılından buyana ilk kez yaşanacak olan tam güneş tutulmasında, dünyanın pekçok noktası tamamen karanlıkta kalacak.

 

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