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NASA Enceladus'la ilgili beklenen açıklamayı yaptı

NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'un buz yüzeyi altında yaşamı destekleyebilecek okyanus olduğuna dair deliller bulunduğunu açıkladı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı verileri paylaştı.

Basın toplantısı düzenleyen NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuc, Satürn konusundaki yeni keşfi "Yaşanabilir ortam icin gerekli her şeyin bulunduğu bir alan tanımlamaya en yakın nokta" şeklinde yorumladı.

Açıklamada, Satürn'ün uydusu 'Enceladus' üzerinde bulunan kimyasal enerji formunun, "bildiğimiz anlamda" yaşamı destekler nitelikte olduğu, buzlarla kaplı olan Enceladu'un Dünya dışında şimdiye kadar ulaşılan en iyi yaşam izlerine sahip olabileceği belirtildi.

Öte yandan Jupiter'in gezegene en yakın altıncı uydusu Europa'dan da su çıkışı gözlemlendiği ifade edildi.

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