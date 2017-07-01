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NASA, Hanaşin'de 81 milar dolarlık madden tespit etti

Afganistan siyasetçilerine göre ABD, ülkenin güneyindeki Helmand bölgesinin Hanaşin yerleşiminde bulunan madenlerden uranyum ve diğer değerli metal ve madenleri çıkarıp, kaçak olarak ülke dışına taşıyor.

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Afganistan’ın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Helmand, değerli madenlerin çıkarıldığı ve uyuşturucu ticaretinin döndüğü merkez konumunda.

Bu bölgenin güneyinde, Pakistan sınırına 160 kilometre mesafede yer alan Hanaşin yerleşiminde uranyum, manyetit, apatit ve karbonit madenleri bulunuyor.

Daha önce yapılan jeolojik araştırmalara göre Helmand’da çok zengin uranyum ve toryum rezervleri bulunuyor ve ayrıca tantal ve diğer nadir metal türlerine rastlanıyor.

NASA’dan 81 MİLYAR DOLARLIK TESPİT

NASA’nın verilerine göre Afganistan’ın bu bölgesinde toplam değeri 81,2 milyar dolar olarak tahmin edilen bakır, demir ve diğer metal madenleri bulunuyor. Diğer bir uranyum madeni de Parvan bölgesindeki Ferenjel yerleşiminde yer alıyor.

Helmand’ı temsil eden parlamento alt kanadı vekilleri, Hanaşin’den Amerikan uçaklarıyla uranyum kaçakçılığı yapıldığına dair birçok kanıt olduğunu açıkladı.

Afgan vekiller, ABD'nin uranyum ocaklarının yanında askeri üs kurduklarını ve uranyumun o üs üzerinden ülke dışına çıkarıldığını ileri sürdü.

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