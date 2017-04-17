NASA, Petermann Buzulu'nda yarık tespit etti

NASA uzmanlarının yaptığı incelemeye göre yarık, Petermann'dan büyük bir buz kütlesinin kopmasına ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir.



NASA'nın ‘Operation IceBridge' programı kapsamında NASA uçaklarıyla yapılan incelemelerde, çatlağın neden henüz belirlenemezken, uzmanlar çatlağın buzulun kenar bölgesinde değil, merkezinde oluştuğuna dikkat çekerek, bunun olağan bir durum olmadığının altını çizdi.