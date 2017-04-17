Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

NASA, Petermann Buzulu'nda yarık tespit etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Grönland'daki dünyanın en büyük buzullarından olan Petermann Buzulu üzerinde dev bir yarık tespit etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NASA uzmanlarının yaptığı incelemeye göre yarık, Petermann'dan büyük bir buz kütlesinin kopmasına ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir.

NASA'nın ‘Operation IceBridge' programı kapsamında NASA uçaklarıyla yapılan incelemelerde, çatlağın neden henüz belirlenemezken, uzmanlar çatlağın buzulun kenar bölgesinde değil, merkezinde oluştuğuna dikkat çekerek, bunun olağan bir durum olmadığının altını çizdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Gurbetçilerin 'evet' sevinci sokaklara taştı

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA