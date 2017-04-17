NASA, Petermann Buzulu'nda yarık tespit etti
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Grönland'daki dünyanın en büyük buzullarından olan Petermann Buzulu üzerinde dev bir yarık tespit etti.
NASA uzmanlarının yaptığı incelemeye göre yarık, Petermann'dan büyük bir buz kütlesinin kopmasına ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir.
NASA'nın ‘Operation IceBridge' programı kapsamında NASA uçaklarıyla yapılan incelemelerde, çatlağın neden henüz belirlenemezken, uzmanlar çatlağın buzulun kenar bölgesinde değil, merkezinde oluştuğuna dikkat çekerek, bunun olağan bir durum olmadığının altını çizdi.
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