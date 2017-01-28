NASA Plüton'a iniş videosu yayınladı
NASA, New Horizons'dan elde edilen fotoğraflar ile Plüton'a sıradışı bir iniş videosu hazırladı.
19 Ocak 2006 yılında, Plüton'u keşfetmek için fırlatılan New Horizons (Yeni Ufuklar), saatte 57936 kilometre hızla Plüton'a doğru yol aldı ve 9.5 sene süren yolculuğunun ardından Plüton'un yörüngesinde çektiği fotoğrafları NASA'ya ulaştırmayı başardı
New Horizons'ın 9.5 yıllık yolculuk ve katedilen 3 milyar mil yani 4828032000 kilometre mesafe sonrasında ulaşıltığı Plüton'a yakın mesafe uçuşları gerçekleştirirken çektiği 100'den fazla fotoğrafı bir araya getiren NASA, bu fotoğrafları kullanarak Plüton'un yüzeyine doğru iniliyormuş izlenimi veren bir video hazırladı.
İşte o video;
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.