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NASA uzaydan 4K yayına başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Amazon Web Services ile uzaydan 4K canlı yayın yapmak için ortaklığa gitti.

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Kurulan ortaklık neticesinde ISS'den (Uluslarası Uzay İstasyonu) 4K çözünürlükte canlı video yayını yapılmaya hazırlanılıyor.

Bu ilk canlı yayın 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu yayın dünya dışıyla gerçekleştirilecek ilk 4K canlı yayın olacak.

Bu yayının yapılabilmesi için Amazon Web Services teknolojilerinden yararlanılacak.

Canlı yayın sonrası NASA, içeriği resmi internet sitesi üzerinden herkesin izlemesine açacak.

NASA ve Amazon Web Services bu proje ile müthiş detayların ortaya koyulacağı benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

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