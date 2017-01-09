NASA'dan burçlarla ilgili açıklama

NASA, astrolojinin bir bilim dalı olmadığını belirterek burçların da bilimle alakası olmadığını, kendilerini ilgilendirmediğini vurguladı.



NASA'nın geçtiğimiz yıl Ocak ayında yaptığı dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini yayınlamasının ardından son aylarda astroloji dünyasında burçların da zamansal olarak tarih değiştirdiğine dair iddialar yükselmesi üzerine NASA bu konuda bir açıklama yayınladı.



NASA, resmi bloğu Tumblr'dan yaptığı açıklamada, "Astronomi uzaydaki her şeyi kapsayan bir bilimsel çalışmadır" ifadesini kullandı.



Astronomi ve astrolojinin birbirine karıştırılmaması gerektiğinin uyarısını yapan NASA, "Astronomi bilim değildir" ifadesine yer verdi.



Söz konusu tartışmanın bilim ile uzaktan-yakından alakası olmadığının altını çizen NASA, bu iddiayı da bilimsel bulmayarak dolaylı yoldan yalanladı.



NASA bu yılın Ocak ayında çocuklar için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede bu konunun bilimi kapmamasına rağmen "Eğer kapsasaydı bile dünyanın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer vermişti.



Bu ifadeyi ciddiye alan çevreler ise 'NASA da burçların değiştiğine inanıyor' şeklinde iddiaları yaymıştı.



2011 yılında ayın yerçekim kuvvetine bağlı olarak dünyanın yıldızların hizalanmasına göre konumunun değiştiği saptanmıştı.