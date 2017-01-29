NASA'nın canlı yayınını UFO'mu engelledi?

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan canlı yayını takip eden İngiliz ‘uzaylı avcısı’ John Craddick, görüntüye bir UFO’nun girmesinin ardından yayının NASA tarafından kesildiğini öne sürdü.



“Yıllardır bu yayınları izliyorum, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Arkadaşıma yayının nasıl çalıştığını gösteriyordum. 23.30 suların yayın kesildi, 35 saniye sonra geri geldiğinde obje yoktu. Başta çok küçüktü, sonra giderek büyüdü. Bu şekilde 25 saniye kadar sürdü” diyen Craddick, ‘hiçbir insanın bu yükseklikte uçamayacağı’ gerekçesiyle gördüğü şeyin UFO’ların varlığının kanıtı olduğunu söyledi.



Benzer komplo teorileri daha önce de ortaya atılmış, NASA’nın küçük bir ışık hüzmesinin atmosferden çıktığı, ardından 2 sönük hüzmenin daha yükselmeye başladığının görülmesinin ardından canlı yayını kestiği iddia edilmişti.