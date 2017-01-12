NASA'nın Mars'tan Dünya fotoğrafı hit oldu
NASA'nın Mars'tan gönderdiği fotoğraf interneti kasıp kavuruyor..
Dünya Mars'tan 205 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Fotoğraf Mars üzerinden çekildi ve Dünya ufukta görünüyor.
Kırmızı lekeli şekilde görünen bölgede Avustralya yer alırken, beyazlıklar ise bulut yoğunluğunu gösteriyor.
Ay'ın Dünya'ya göre çok daha karanlık göründüğü fotoğraf Kasım ayında çekilmesine karşın yayınlanması bugünü buldu.
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