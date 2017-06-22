NATO uçakları bu kez uzaktan takip etti Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağında bulunan Sputnik muhabiri, NATO uçaklarının, Şoygu'nun uçağına Kaliningrad'dan dönüş yolunda da refakat ettiğini ancak bu kez yaklaşma girişiminde bulunmadığını belirtti.