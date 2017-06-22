NATO uçakları bu kez uzaktan takip etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağında bulunan Sputnik muhabiri, NATO uçaklarının, Şoygu'nun uçağına Kaliningrad'dan dönüş yolunda da refakat ettiğini ancak bu kez yaklaşma girişiminde bulunmadığını belirtti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre NATO uçakları Kaliningrad'dan Moskova'ya seyreden Şoygu'nun uçağına Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde refakat etti.
Ancak NATO uçakları bu sefer Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulunmadı. Şoygu'ya dönüş yolunda Rusya'ya bağlı Su-34 tipi savaş uçakları da refakat etti.
Günün önceki saatlerinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı bir F-16, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulunmuştu.
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