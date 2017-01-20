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Netanyahu’ya özel uçak alınıyor

Yurtdışı gezilerini milli havayolu El Al’dan kiralanan uçaklarla gerçekleştiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya özel uçak alınıyor.

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Aerotelegraph’da yer alan habere göre Netanyahu, artık uluslararası gezilerine El Al uçağıyla değil, İsrail devletinin satın aldığı ve savunma açısından tıpkı Air Force One haline dönüştürülen uçakla yapacak.

Başbakanın kullanımı için özel modifikasyondan geçirilecek olan uçağın ikinci el olduğu ve geçtiğimiz yaz 45 milyon Euro’ya satın alındığı kaydedildi.

Uçakla ilgili çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü için uçağın Boeing mi, Airbus mı olduğu ve tipi sır gibi saklanıyor.

Uçağın ne tür donanıma sahip olduğu da muamma. İsrail’de yayın yapan Kanal 2 Televizyonu, uçağın askeri uçaklar, helikopterler ve iş jetlerinde kullanılan yerli Flightguard füze savunma sistemi ile donatılacağını açıklamakla yetindi.

Başbakan Netanyahu ve eşi Sara, 2013 yılında Londra'ya gitmeden önce bindikleri El AL'ın  uçağına 127 bin dolarlık yatak odası yaptırınca ülkede kıyamet kopmuş, gazeteler Netanyahu'yu krallara benzetmişti.

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