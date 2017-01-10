Newyork Times Türkiye'nin yasakladığını iddia ediyor

New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde koalisyonun operasyonlarının durmasında, Türkiye'nin getirdiği İHA yasağının ve bunun yanı sıra olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kaydedildi.



Habere göre Türkiye, İHA’lara yasak getirilmesi önlemini askerlerinin üzerinde potansiyel düşman olan hiçbir hava aracının uçmaması gerekliliğiyle açıklarken; alınan tedbirin ABD’nin sivillere zarar vermeden operasyon düzenleme becerisini sekteye uğrattığı ifade edildi.



Ankara’nın geçen hafta ABD’nin istihbarat toplamak için İHA ve çeşitli hava araçları kullanmasını kabul ettiği belirtilirken; ABD'li yetkililer de bu sayede koalisyonun El Bab’da IŞİD’e karşı hava saldırıları düzenlemesinin önünün açıldığını aktardı.