Norveç Hava Kuvvetleri'ne kadın general atandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen 49 yaşındaki General Tonje Skinnarland'ın görev süresi Norveç Hava Kuvvetleri'nin eskiyen F-16 filosunun modern F-35 savaş uçakları ile değiştirilerek yenilenmeye başlandığı döneme denk geldi.



NATO üyesi olan Norveç Hava Kuvvetleri'nde 30 yıldır değişik kademelerde görev yapan Skinnarland, selefi olan komutanın geçen ekimde ölmesinden beri fiili olarak Hava Kuvvetleri'nin başında bulunuyordu.



Skinnarland'ın kuvvet komutanlığı görevine getirilmesi Norveç'te kadın erkek eşitliği yolunda yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.



Norveç, geçen yıl yürürlüğe giren yasayla kadınlara askerlik zorunluluğu getiren ilk NATO ülkesi olmuştu.



Askere çağırılanlar arasında geçen yıl üçte bir oranında temsil edilen kadınlar, ordu içindeki uyumun sağlanması amacıyla çoğunlukla askerlikleri süresince erkekler ile aynı yatakhanelerde kalıyor.