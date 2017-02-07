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Norwegian havayolundan low cost carrier ittifakı

Avrupa-ABD ucuz uçuşları büyük ilgi gören Norwegian low cost carrier ittifakı kuruyor.

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Norveçli Norwegian Air’in İrlanda merkezli alt şirketi Norwegian Air International, Avrupa ile ABD arasında uzun menzilli uçuşlar yapmak için geçen yıl Aralık ayında Amerikan Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay almıştı.

Norwegian‘ın transatlantik seferlerine başlaması, ABD’deki maaşları ve çalışma standartlarını düşüreceği iddiasıyla Amerikalı havayolu şirketlerini rahatsız etmişti.

Uygun fiyatlı Avrupa-ABD uçuşları büyük rağbet gören Norwegian şimdi de Avrupa’nın en büyük ucuz havayolları Ryanair, Easyjet ve WizzAir ile birlikte  transatlantik uçuşlarında yeni bir ittifak kurmayı planlıyor.

Ucuzcu şirketlerin bu yeni planına Amerikalı taşıyıcıların ne tepki vereceği merak ediliyor. Norwegian’ın patronu Bjorn Kjos, Ryanair ile düşündükleri ortaklık hakkında ilk ipuçlarını verdi.

Buna göre Ryanair, Avrupa’daki merkezlerden topladığı yolcularla Norwegian’ın ABD uçuşlarını besleyecek. Ardından Easyjet ile de benzer bir işbirliğine gidilecek.

Macaristan merkezli WizzAir’in de oyuna dahil edilmesiyle Avrupa’nın en üyük ucuzcu şirketleri Transatlantik uçuşlarında güçbirliği yapmış olacak.

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