Odesa Havalimanı'nda da uçuşalr iptal
Ukrayna’da kar yağışı ülkenin doğusunda hayatı olumsuz etkilerken liman şehri Odessa’da kar yüzünden bir çok uçuş iptal edildi.
Şehirde kar yağışının etkisinin devam etmesi ve 9 Ocak tarihine kadar uçuşlarda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Bugün yaşanan kar yağışı nedeniyle Onur Air’in İstanbul-Odessa seferinin iptal edildiği öğrenilirken ayrıca, Ukrayna Havayolları’nın Kiev-Odessa, Polonyalı LOT’un Varşova-Odessa, Avustrian Airlines’ın Viyana-Odessa ve Zaporojia merkezli Motor Sich Airlines’ın Kiev-Odessa uçuşlarını iptal edildiği öğrenildi.
Ukrayna’nın doğusunda kar yağışlı havanın devam etmesi beklenirken, başkent Kiev’de uçuşlar normal seyrinde devam ediyor.
Ülkenin batı kesimi ise kışın en soğuk günlerini yaşıyor, Lviv Oblastı’nda hava sıcaklığı -15 dereceleri geçerken, Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı’nda bugün yapılan uçuşların tamamının sorunsuz gerçekleştirildiği öğrenildi.
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